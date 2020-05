Sin público y en septiembre, así sería el regreso de Canelo Álvarez al boxeo

Ante el exitoso regreso de las funciones de lucha libre en la WWE y los combates de la UFC a puerta cerrada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) que azota a los Estados Unidos, el boxeo podría seguir esta tendencia en los próximos meses.

Y es que una de las figuras del pugilismo que se vio afectada por la contingencia fue Saúl “El Canelo” Álvarez, quien tuvo que suspender suspender su compromiso el pasado 5 de mayo, por lo que es primordial tanto para su promotora Golden Boy Promotions como para el pugilista mexicano subirse al ring el próximo mes de septiembre, ya sea con público en las gradas o sin él, siguiendo las medidas sanitarias necesarias.

Así lo insinúo hace unos días para Boxingscene Eric Gómez, presidente ejecutivo de Golden Boy Promotions:

Dicha opción fue replicada por el analista de boxeo de TV Azteca, Rodolfo Vargas, a través de su cuenta de Twitter, quien consideró que ante el actual panorama, boxeas sin público o te quedas sin boxear:

De esta forma, solo faltaría que sus promotores le encuentren un rival Saúl; uno de los nombres más probables es el del británico Billy Joe Saunders, con quien fue la principal opción antes de la pandemia.

De cualquier forma, Golden Boy Promotions, compañía que lidera el exboxeador estadounidense Óscar de la Hoya, prevé reiniciar sus actividades de boxeo el próximo 4 de julio, día en que se conmemora la independencia de Estados Unidos y en donde quieren poner en la función estelar al joven estadounidense Ryan “Flash” García.

Mientras tanto, “El Canelo” no ha bajado la guardia en ningún momento, por lo que se mantiene concentrándose en su campamento en San Diego, California, aunque no está siendo supervisado por su entrenador Eddy Reynoso, quien recientemente hizo labor social al ayudar a familias afectadas por la pandemia en Guadalajara, Jalisco, entidad natal de ambos.

El Canelo nunca será el mejor boxeador mexicano: Nacho Beristáin

Luego de las declaraciones de Robert García, entrenador y excampeón de boxeo, quien recientemente afirmó para el canal de YouTube Izquierdazo que Saúl Álvarez podría estar en carrera por convertirse en uno de los mejores boxeadores mexicanos libra por libra de todos los tiempos.

Al respecto, el histórico entrenador “Nacho” Beristáin, quien guió a Juan Manuel “Dinamita” Márquez a varios campeonatos, compartió al programa Boxcast sus motivos del por qué le tapatío no es ni será el mejor pugilista azteca.

Yo difiero de su opinión (Robert García). La respeto pero no estoy de acuerdo. Creo que va a ser un poco difícil que él termine siendo uno de los mejores peleadores de México. Es buen peleador, no hay duda. A mí en lo particular me es atractivo cómo boxea. Pero de que sea el mejor libra por libra no lo es ni lo va a ser