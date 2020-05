Mientras el Ascenso MX desaparece, inversores levantan la mano para llegar al fútbol mexicano

A pesar de los recientes cambios en el fútbol mexicano, las oportunidades para los inversionistas no se han agotado (Foto: Twitter@LigaBBVAMX @SomosBalompie)

Ya son varios meses desde que está abierto el debate sobre la suspensión del Ascenso MX. Dos de los argumentos principales para avalar esta medida es la falta de solidez económica que tiene esta división, así como la falta de inversionistas en el fútbol mexicano.

Sin embargo, hay una pregunta que no se ha respondido del todo: ¿es verdad que no hay inversionistas en México que estén interesados en el deporte más popular del mundo? Por ello, Infobae México conversó con Javier González Levy, director de difusión de la Asociación Nacional de Balompié Mexicano (ANBM), organización que ha tratado con empresarios para formar la Liga Balompié Mexicano (LBM).

El vocero cuenta, desde la experiencia de esta naciente competición profesional, que sí hay empresarios con interés de invertir. “Nos hemos dado cuenta de que si hay mucho interés, que sí hay mucho inversionista que están pensando invertir para su pasión, porque son personas muy apasionadas”, explicó.

Carlos Salcido es el presidente de la Liga Balompié Mexicano (Foto: Fernando Carranza/ Cuartoscuro)

Aseguró que estas personas desean tener un equipo de fútbol, pero por diferentes razones no pudieron participar en la dinámica de la Liga MX. “Muchos de ellos son empresarios exitosos, pero son personas que no conocen porque no han tenido oportunidad de brillar en el ámbito del fútbol profesional”, externó.

González Levy detalló que ellos buscan que su Liga sea sostenible, por ello piden evidencia de la capacidad financiera para soportar un presupuesto entre 35 y 40 millones de pesos mexicanos al año como mínimo. Cabe destacar que esta cifra es casi el doble de lo que recibirán los clubes del Ascenso MX al año (20 millones de pesos mexicanos) bajo el nuevo formato de la organización.

Además, el directivo señaló que las cifras estarán sujetas a de diferentes cuestiones. “Obviamente, el presupuesto de ingresos dependerá de un montón de variables tanto en la cancha como en la oficina”, recalcó.

Alejandro Irarragorri ha mencionado no hay inversionistas en el fútbol mexicano (Foto: Fernando Carranza/ Cuartoscuro)

Hasta ahora, la LBM tiene siete equipos confirmados, que lograron cumplir con los requisitos para poder participar. Sin embargo, el director de difusión anotó que en total han recibido 32 solicitudes y 13 de ellas siguen en proceso de ser aprobados, mientras que las restantes están en espera.

Y es que en un comunicado publicado el 17 de abril, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, aseguró que “la división (de ascenso), en las últimas temporadas, ha perdido ingresos. Asimismo, aseveró que “varios de los proyectos actuales se encuentran muy cerca de la quiebra, con peligro de desaparecer por falta de recursos frescos”.

A su vez, al día siguiente, dio sus argumentos Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Olergi, uno de los dueños del fútbol mexicano más insistentes en la aceptación de esta medida. Por medio de su cuenta de Twitter, el empresario dio una lista de razones, entre las que destaca una:

El Ascenso MX está por terminar por falta de solidez económica (Foto: Twitter/ @AscensoBBVAMX)

“Los dueños en el futbol mexicano están en extinción, cada vez somos menos y la multipropiedad ha llegado a niveles insospechados. Hoy no generamos el apetito ni la certidumbre mínima necesaria para atraer inversionistas”, indicó en el punto tres de su lista.

Aunque su versión discrepa con la de González Levy, es cierto que la multipropiedad ha incrementado en el fútbol mexicano. Tres grupos empresariales controlan un tercio de los equipos de la primera división. Caliente tiene a Querétaro y Tijuana. Santos y Atlas son de Grupo Orlegi, mientras que Grupo Pachuca tiene a León y Pachuca, además de que cada uno tiene un club del Ascenso MX.

Esta falta de inversión la explica Marion Reimers, periodista de Fox Sports, en una videocolumna en el canal de YouTube Apuntes de Rabona. Para la comunicadora, esta situación adversa es causada por la multipropiedad.

Clubes del Ascenso MX se han prnunciado en contra de esta medida (Foto: Twitter/ @VikingoDavalos6)

“Muchos dueños jamás quisieron que sus franquicias en el Ascenso crecieran, sino que las limitaban para mantenerlas como filiales de sus equipos de primera división. O, igual, no les alcanzaba la ‘lana’ (dinero) porque la burbuja que hay en la Primera División es absolutamente insostenible”, declaró.

Ahora sólo queda esperar para saber el futuro de la división de plata. Aunque hay clubes que desean revertir la decisión, el camino parece adverso para ellos y sus jugadores.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Liga MX: futbolistas son amenazados para aceptar reducción de sueldos, aseguró la AMFpro

Con abogados que “salvaron” a Messi, clubes buscan revertir desaparición del Ascenso MX

Sindicato de futbolistas llamó nociva a la Femexfut tras la filtración de una carta a la FIFA

En la incertidumbre: así viven los jugadores mayores de 23 años de Cimarrones de Sonora por eliminación del Ascenso MX