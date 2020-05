En la incertidumbre: así viven los jugadores mayores de 23 años de Cimarrones de Sonora por eliminación del Ascenso MX

Varios jugadores por encima de los 23 años no saben si tendrán futuro en el equipo (Foto: Cimarrones)

El 24 de abril, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) ratificó la desaparición del Ascenso MX, además de dar a conocer la nueva categoría que la reemplazará. Sin embargo, han pasado más de tres semanas y no hay un anuncio del nuevo reglamento de ésta última.

Mientras tanto, los clubes que conforman a la división de plata están a la incertidumbre de lo que vaya a suceder. “Ha sido la parte controversial de todo este receso deportivo. Estamos en espera de la reglamentación y que sea claro”, comentó Pedro Beltrán, presidente de los Cimarrones de Sonora.

Ante este panorama, el club no ha podido avanzar en la estructuración de su nuevo plantel, pues no conocen qué jugadores van a poder ser elegibles y cuáles otros tendrán que buscar un nuevo club. “No podemos cerrar esta parte hasta no tener la reglamentación correcta”, externó el directivo este martes en una conferencia de prensa realizada por videollamada.

Pedro Beltrán es el director deportivo de Cimarrones de Sonora (Foto: Cimarrones de Sonora)

Y es que el único pronunciamiento oficial de la FMF sobre la nueva Liga es lo siguiente: “Crear un formato de División que tendrá como uno de sus objetivos, ser semillero de jugadores, por lo que se elimina la Regla de Menores en la LIGA MX a partir de la Temporada 2020-2021”, se lee en un comunicado del 17 de abril.

En cambio, una fuente de ESPN dio a conocer que esta categoría tendrá el nombre de Liga de Desarrollo o de Expansión. Además, se ocupará para ayudar a desarrollar a jóvenes de la Sub-23.

“Se ha escuchado que va a haber cierto número de (jugadores) mayores. Nosotros vamos a tener una combinación entre jugadores de experiencia y menores que busquemos impulsar en esta nueva Liga”, señaló Beltrán.

Directivos de la FMF anunciaron la desaparición del Ascenso MX (Foto: Henry Romero/ Reuters)

Aunque hasta el momento su plantilla está conformada sólo por mexicanos, no están cerrados a la contratación de extranjeros. “Hoy en día cambia el enfoque por el número de espacios que vamos a tener, pero estamos analizando si podemos encontrar en el extranjero jugadores jóvenes que puedan tener futuro en México”, aseguró.

Además, con los nuevos cambios de la categoría, Cimarrones terminó su relación laboral con el técnico Isaac Morales Domínguez y ahora buscan un estratega con un perfil más cercano a la formación de futbolistas.

“Ya más o menos vemos a dónde está orientado la nueva estructura del fútbol mexicano, hablando de la Liga de expansión que será totalmente formativa. Bajo esa base, buscamos un entrenador que nos ayude en la formación de los jugadores”, apuntó el directivo.

Isaac Morales Domínguez dejó de ser el técnico de Cimarrones de Sonora (Foto: Cimarrones)

Pedro Beltrán también habló sobre el sentimiento de los futbolistas mayores de 23 años. Explicó que la incertidumbre es común en los jugadores cuando termina un torneo, pero con esta situación incrementó esta emoción en los jugadores.

“Esa parte que viene año con año, hoy es maximizada porque se juntan escenarios: qué es lo que va a pasar en mi vida, la terminación atípica de un torneo que tiene un sabor de boca amargo y la reestructuración del fútbol mexicano”, añadió.

El dirigente también habló sobre los 20 millones de pesos mexicanos anuales que recibirá cada club del Ascenso MX durante seis temporadas. “El tema de los 20 millones no es una parte que te alcance hoy en día para el costo anual de un equipo de ascenso”, advirtió.

El club formará parte de la nueva categoría del fútbol mexicano que sustituirá al Ascenso MX (Foto: Cimarrones)

Sin embargo, aclaró que por eso esperan el reglamento de la nueva Liga para conocer si ese será el tope de inversión. “Creo yo que si es un monto estipulado, si te ponen ese límite, tendrás que generar una adaptación hacia eso”, añadió.

"Hoy en día sabemos que la parte económica es muy importante en la estructura de un equipo de fútbol. Sobre el tema de los 20 millones, habrá que ver la reestructuración nominal sobre todo”, recalcó.

Por último, indicó que ya hay mesas de trabajo para la formación de este reglamento, pero acotó que no conocen cuándo estará listo. “Nosotros directamente no estamos participando. Y sobre la fecha límite (del reglamento) no tenemos información”, finalizó.

