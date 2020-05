Liga MX: futbolistas son amenazados para aceptar reducción de sueldos, aseguró la AMFpro

Futbolistas son amenazados para aceptar reducción de sueldos, aseguró la AMFpro (Foto ilustrativa: Fernando Carranza/ Cuartoscuro)

Aún es incierto el regreso de los eventos deportivos en México, entre ellos el fútbol. Por ello, los clubes de Primera División decidieron diferir los salarios de su plantilla para paliar la actual crisis provocada por el coronavirus.

Sin embargo, ante la incertidumbre del regreso a las canchas, futbolistas denunciaron abusos y amenazas de los directivos de los equipos para que acepten nuevas medidas de reducción de salario. Esto lo dio a conocer la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro), como es llamado el sindicato de los jugadores de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

En entrevista con ESPN, el ex futbolista Ismael Valadez, el vocero del organismo, comentó que algunos clubes han elegido medidas agresivas. “En términos generales, les dicen al jugador que si se regresa la Liga con aficionados se les dará cierto porcentaje y si se regresa sin aficionados se les va a quitar más porcentaje”, explicó.

El ex jugador Ismael Valadez ahora es el vocero de la AMFpro (Foto: Rodolfo Angulo/ Cuartoscuro)

“Los futbolistas sabían que las miradas iban a caer en ellos, por ser el actor principal y siempre tuvieron una apertura muy buena (...), pero ya de ahí a lo que está pasando en las últimas semanas, que quieren abusar, que quieran amenazar de una u otra manera, para que firmen esos convenios y si no quedan fuera de equipo o hacen finiquitos, no es correcto”, agregó.

Valadez señaló que los futbolistas no tienen que temer por represalias de sus equipos, pues la AMFpro los respalda en términos legales. “Es simple, el futbolista está cubierto si no quieren firmar, se mete una controversia y el club debe de pagar su salario completo”, afirmó.

Resaltó que están con “bastante trabajo” por los casos de asesoramiento que han recibido, en especial de la máxima categoría del fútbol mexicano. “Estamos viendo desde la Liga Premier (tercera división) que hay sinfín de casos que están sacando provecho de esto”, aseguró el ex delantero, mientras que apuntó que en la rama femenil no ha habido muchos reportes.

El sindicato de jugadores explicó que algunos clubes han realizado medidas agresivas en contra de su plantilla para que acepten nuevos términos en su contratos (Foto: Fernando García/ Cuartoscuro)

“El tema de Ascenso, de expansión o desarrollo, no sabemos cómo se va a poner, ahí se le está apoyando en el tema jurídico y en Primera División se están tocando bastantes casos, en caso de que existan controversias se darán de conocer para que vean la magnitud a la que llega el directivo”, concluyó.

También Álvaro Ortiz, presidente de la AMFpro, habló sobre el tema en una entrevista con Medio Tiempo. Declaró que algunos equipos ya no sólo buscan diferir el sueldo, sino que quieren reducir entre el 20% y el 50% de los salarios de sus jugadores.

“Al inicio de la pandemia algunos equipos pidieron diferir una parte de su salario y pagarlos en cierto tiempo para poder solventar el golpe, lo cual todos aceptaron, pero esto (el parón de la liga) se ha alargado y varios clubes han informado que ese dinero no se los va a regresar y que aparte les van a reducir el sueldo”, agregó.

La Liga MX podría regresar a la capital el 15 de junio (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

Detalló que estos clubes propusieron algunas cláusulas. “Si no regresa el fútbol, no les van a pagar, ellos están protegidos por su contrato, pero si el jugador firma (el convenio) no hay manera de ayudar”, sentenció Ortiz.

Ellos tienen un contrato que los avala. FIFA ante todo esto pide que se lleguen a arreglos y no se tomen decisiones unilaterales como lo ha hecho la Federación

Mientras la incertidumbre aumenta en el fútbol mexicano, el regreso a las canchas podría ocurrir pronto. Este miércoles se dio a conocer un documento del gobierno de la Ciudad de México para la reapertura de la urbe, en la que señala la reanudación de los eventos deportivos.

De acuerdo con el documento, que aún no ha sido aprobado, estos podrían regresar en la capital mexicana el 15 de junio, pero a puerta cerrada. Además, tendrán que seguir los protocolos de salubridad básicos que indica la Secretaría de Salud.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Con abogados que “salvaron” a Messi, clubes buscan revertir desaparición del Ascenso MX

Sindicato de futbolistas llamó nociva a la Femexfut tras la filtración de una carta a la FIFA

César Bernal Ávila, primer jugador del fútbol mexicano en dar positivo a COVID-19

En la incertidumbre: así viven los jugadores mayores de 23 años de Cimarrones de Sonora por eliminación del Ascenso MX