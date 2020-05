El show de Kyrgios en un vivo con Murray: seis copas de vino, una opinión polémica y el dato sobre los dos tenistas que “se odian”

Las imágenes del vivo que compartieron Murray y Kyrgios

Los vivos de Intagram se han convertido en una de los grandes pasatiempos de esta cuarentena y distintas personalidades del deporte han recurrido a ellos para ponerse en contacto con otras figuras. Este viernes por la noche, los tenistas Andy Murray y Nick Kyrgios compartieron una transmisión que fue seguida por miles de fanáticos. Fiel a su estilo, el australiano se despachó durante la charla con una serie de declaraciones que abrieron la polémica.

Los seguidores notaron que, a medida que pasaba la charla, el australiano no paraba de tomar vino y así lo hicieron saber en los comentarios. “¿Cuántas copas has bebido?”, preguntó Murray al advertir que el consumo de alcohol comenzaba a afectar a su interlocutor. Aún rápido de reflejos, Kyrgios respondió: “La misma cantidad que los juegos que me dejaste ganar en Wimbledon el año pasado, unos seis”. Luego, admitió: “Mi conocimiento e interés en el vino tinto ha aumentado increíblemente durante esta cuarentena”.

Sin que Murray se lo pidiera, Kyrgios lo elogió con un comentario que muchos seguramente discutirán. “Tu eres mejor que el Big Three (el nombre con el que se conoce al grupo compuesto por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic)", sostuvo el actual número 40 del ranking ATP. Luego, agregó: “Todos van a decir en twitter que cómo dije eso, pero yo realmente lo creo. Definitivamente, eres mejor que Djokovic”.

A Kyrgios y Murray los une una buena relación (Reuters)

En otro tramo de la conversación, el australiano llegó a decir que del escocés lo había sorprendido que pudiera devolver sus saques, algo que “Rafa (Nadal) no pudo”. Es necesario recordar que el australiano de 25 años mantiene hace ya algún tiempo un enfrentamiento con el español y, en los últimos días, el oriundo de Mallorca se negó a hacer un vivo de Instagram con él.

Kyrgios fue aún más lejos al revelar que dos integrantes de la Next Gen (la camada de tenistas jóvenes del circuito) no tiene una buena relación: aseguró que Stefanos Tsitsipas y Alex Zverev “se odian”. También explicó por qué se lleva mejor con Murray que con otros tenistas del circuito: “Australianos e ingleses somos lo mismo. ¿Crees que Dominic Thiem y yo encajaríamos? No. Yo estoy más interesado en un buen cóctel y él querría ver una pintura”.

Al ver que en su interlocutor comenzaba a notarse la ingesta de alcohol, Murray decidió dar por terminada la charla. Por el momento, ambos tendrán que seguir encontrándose con sus fanáticos a través de las rede sociales debido a que la ATP anunció este viernes que la temporada seguirá parada, al menos, hasta el próximo 31 de julio a raíz de la pandemia de coronavirus.

