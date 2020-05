Floyd Mayweather se burló sutilmente del Canelo Álvarez y su contrato millonario con DAZN (Foto: Guillermo Peea/ Cuartoscuro)

Floyd Mayweather sin duda es uno de los mejores boxeadores de la historia. Sin embargo, su estilo de pelea no es lo único que la caracteriza, también sus polémicas declaraciones dentro y fuera de los cuadriláteros.

Ahora, el ex pugilista estadounidense habló sobre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, con quien se enfrentó una vez. “No estoy retirado de los negocios, estos tipos ganan un par de dólares. Si no me equivoco, Canelo consiguió un acuerdo de 11 peleas por 300 millones, ¿verdad? Lo conseguí en una noche, lo conseguí en 28 minutos, obtuve todo su contrato y lo hice en una noche”, señaló en una entrevista con Fight Hype.

Y es que el tapatío, quien fue considerado el mejor boxeador del 2019, firmó un contrato millonario con la empresa DAZN en 2018. Por cinco años, el Canelo peleará 11 veces por USD 365 millones, transacción que el promotor Óscar De La Hoya calificó como la más lucrativa en la historia de este deporte.

El ex boxeador estadounidense aseguró que en una hora ganó más dinero que Saúl con 11 peleas (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

“Hice más de 300 millones dos veces. En una me llevó 36 minutos, y en otra 28 minutos, así que digamos que en una hora hice 650 millones (casi el doble). Tienes que armar mi historia, el sueño americano. Ya no tengo que pelear, vas a seguir teniendo peleadores que quieran pelear y llamar a Floyd Mayweather, estoy feliz y estoy retirado”, apuntó.

Esto refiriéndose a sus dos encuentros más importantes en su carrera, que terminó con un récord invicto de 50 victorias y ninguna derrota. Una de estas fue con el filipino Manny “Pacman” Pacquiao y la segunda fue con el peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, que además fue la última pelea de su carrera como profesional.

También habló sobre la diferentes versiones que lo colocan de nuevo con los guantes y dentro del encordado. El norteamericano de 43 años aseguró que no tiene interés en regresar al cuadrilátero profesionalmente, pero que sin embargo, está abierto a la idea de volver a hacerlo con dos condiciones principales.

La última pelea de Floyd Mayweather fue contra Conor McGregor (Foto: Steve Marcus/ Reuters)

Los rumores se incrementaron cuando “Money”, mostró una serie de vídeos en los que se lo veía ejercitándose, pero el peleador dijo que eran sólo para mantenerse en forma. Afirmó que “esos son sólo rumores”, cuando se le preguntó si pelearía nuevamente.

Si bien dijo que, “estoy retirado. Terminé con el boxeo. No está de más mantenerse en forma. Tu cuerpo es tu sien. Solo en el gimnasio manteniéndome en forma”, no descartó las chances de volver a boxear: “Si veo una oportunidad donde puedo entretener y divertirme un poco y además ganar 600 millones, ¿por qué no?”.

“Si tuviera que volver y pelear ¿por qué pelear contra un boxeador que sólo puede vender unos pocos asientos? Me gusta enfrentarme a tipos que tienen países detrás de ellos”

“Si voy a hacer algo, tiene que valer la pena. En este momento no hay un número que valga la pena para volver al cuadrilátero y pelear contra estos jóvenes boxeadores y gastar mi cuerpo”, reconoció el estadounidense y afirmó que por el momento está retirado: “Entrenando, divirtiéndome y disfrutando la vida. No quiero nada”, finalizó.

