Eddy Reynoso aseguró que Andy Ruiz volvera a los títulos, pero aún le falta para estar en buen nivel

Eddy Reynoso anunció la incorporación del polémico peleador, Andy Ruiz, a su “establo” (Foto: Instagram/ @caneloteam)

Hace unos días, Eddy Reynoso, el mejor entrenador del 2019 para diferentes instituciones del boxeo, anunció la incorporación del polémico peleador, Andy Ruiz, a su “establo”. “Bienvenido al equipo andy!! Vamos a darle y bien!”, escribió el preparador en su cuenta de Instagram.

Ahora, Reynoso habló sobre los retos que tiene con el púgil mexicoamericano, así como las metas que espera lograr. “Le faltan muchas cosas para mantenerse en el mismo nivel”, comentó en una entrevista con Fox Sports.

El entrenador de Saúl “Canelo” Álvarez recordó las críticas que ha tenido el Destroyer desde que perdió su título mundial. “Se escuchan muchas especulaciones en torno a Andy Ruiz. Creo que lo más importante de él es el nivel que alcanzó con el título que obtuvo”, aseguró.

Reynoso habló sobre los retos que tiene con el púgil mexicoamericano (Foto: Instagram/ @andy_destroyer13)

Creo que podemos ser un gran equipo. Él es un muchacho muy agradable, le gusta trabajar y tiene una buena carrera

También detalló sobre el entrenamiento que tendrá con Ruiz. “Vamos a empezar a trabajar sus movimientos defensivos. Hay que trabajar mucho los contragolpes, fintas, más combinaciones, condición física. Hay que trabajar muchos aspectos y esperemos que todo salga bien”, indicó.

“Mi labor es meterlo a él y a todos los boxeadores que tengo a la disciplina y con la mentalidad ganadora. Vamos a trabajar fuerte para volver a coronarlo”, aseveró Eddy. Además, señaló: “Ahora que me fue bastante bien con Saúl, me gusta agarrar boxeadores, aprovechar el tiempo y me gusta estar enseñando lo que he aprendido”.

Andy Ruiz perdió sus cinturones frente a Anthony Joshua (Foto Andrew Couldridge/ Reuters)

En cuanto a su trabajo exitoso con en el “Canelo”, Reynoso aseguró que será complicado tener una mancuerna como lo hizo con el tapatío. “Son historias que son muy difíciles de repetir. Creo que trabajar a lado de un niño, después de un adolescente y luego un adulto no es nada fácil”, añadió.

Apuntó que ha logrado un gran equipo con Álvarez, ya que los dos tienen una mentalidad ganadora. “El se visualizó como el mejor boxeador y yo como el mejor entrenador. Gracias a Dios se nos dio en este 2019”, declaró.

Sobre las próximas peleas del mexicano, el entrenador no ve con malos ojos un enfrentamiento con Billy Joe Saunders o una tercera pelea con Gennady Golovkin. “A mi me gustaría enfrentarnos a Billy Joe Saunders para unificar los títulos, pero tampoco me disgusta ir contra Golovkin. Cualquiera de esos dos están en la línea”, aseguró.

Raynoso habló de la gran mancuerna con Saúl Álvarez (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

No obstante, hay un pugilista que no desea verlo contra uno de sus pupilos en el cuadrilátero. “El único boxeador al que no me gustaría enfrentarnos ni con Saúl o cualquier otro boxeador es Demetrius Andrade (ex campeón mundial en dos categorías)”, aclaró.

Hasta ahora, “Canelo” Álvarez no tiene contrincante para defender alguno de sus títulos. Además, la tradicional pelea de 5 de mayo, que el iba a protagonizar, fue cancelada debido a la epidemia de coronavirus en Estados Unidos.

“Nos veremos pronto. Gracias a todos por su apoyo”, escribió el tapatío en su cuenta de Twitter un día antes del día que se conmemora la batalla de Puebla contra el ejército de Francia en 1862.

Aún no se sabe cuál es el plan de la promotora del “Canelo” para recuperar esta fecha. Asimismo, sigue la especulación sobre su próximo rival, pero Billy Joe Saunders y Gennady Golovkin son los nombres que suenan más fuerte para enfrentar al mexicano.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

La sorprendente confesión de Muhammad Ali sobre Mike Tyson: el temor ante su poderosa pegada en una hipotética pelea

Evander Holyfield volverá al boxeo de forma benéfica al igual que Mike Tyson: ¿habrá revancha después de más de 20 años?

El promotor de Joshua no quiere que defienda su cinturón a puerta cerrada

La increíble transformación física de Mike Tyson: los secretos detrás de su preparación para volver al ring