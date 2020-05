Un ex compañero de Ibrahimovic habló sobre la mala relación que tuvo el sueco con una estrella del fútbol sudamericano

Ibrahimovic y su mala relación con otra figura del PSG en su paso por el club francés (Shutterstock)

Más allá de por su capacidad anotadora, que lo transformó en uno de los referentes de su puesto en la última década, a Zlatan Ibrahimovic también se lo conoce por ser un personaje polémico. Ya sea a la hora de declarar ante la prensa o por actitudes dentro y fuera de la cancha, el delantero sueco forjó una imagen a la semejanza de sus actitudes.

Es por eso que no es extraño que ex compañeros de algunos de los varios equipos en los que jugó hablen de situaciones que atravesaron con Zlatan. Así fue el caso de Michael Ciani, ex defensores francés que compartió el vestuario en Los Ángeles Galaxy con Ibrahimovic, que develó detalles de la mala relación que mantuvo el delantero en su paso por el París Saint Germain con un compañero.

“Me dijo que solo odiaba a tres o cuatro jugadores en su carrera y uno de ellos era Cavani”, confesó el futbolista francés que compartió el equipo de la MLS con Ibra durante la temporada 2017-2018.

En diálogo con RMC Sport, Ciani confirmó los rumores que sobrevolaron durante varios años en el PSG sobre la tirante relación entre el jugador sueco y el potente anotador uruguayo. "Si eras cercano a Cavani, a Ibra no le gustaba. O estás con Ibra o contra él. Me contó que todo estaba bien con Laurent Blanc -por entonces entrenador del equipo parisino-, que con la única persona con la que no se llevaba bien era Cavani”.

Ibrahimovic dejó su marca en la historia del PSG (Shutterstock)

Es importante recordar que Ibrahimovic desembarcó en el París Saint Germain una temporada antes que Cavani. El ex capitán del seleccionado nórdico arribó en 2012, tras un paso memorable por el AC Milan. Después de haberse convertido en uno de los mejores goleadores del fútbol europeo en su paso por Italia, el conjunto francés abonó unos 20 millones de euros para quedarse con sus servicios.

Después de completar una gran primera temporada, en la que marcó 35 goles en 46 presentaciones, 30 de ellos en la Ligue 1 que lo catapultaron como el máximo anotador de la primera división del fútbol en Francia, a Ibra le llegó competencia directa en su puesto. Cavani, que había sido una sensación con la camiseta del Napoli, llegó a París para competir mano a mano con el sueco.

A pesar de la llegada del futbolista uruguayo, Ibrahimovic nunca perdió su status de goleador del equipo. Es más, en las restantes tres temporadas que se puso la camiseta del PSG, terminó como goleador del primer equipo en dos de ellas, además de volver a terminar como líder en la tabla de anotadores de la liga francesa. Si bien compartieron titularidad, una vez que el sueco se mudó de Francia a Inglaterra para jugar en el Manchester United, fue Cavani el que tomó la posta como el hombre fuerte en el ataque de los parisinos.

Edinson Cavani se convirtió en el máximo anotador histórico del PSG (REUTERS/Benoit Tessier)

Ya sin la rivalidad frente a Ibrahimovic, el delantero charrúa consiguió quedar en la historia del PSG: el 27 de enero de 2018, en un partido por la competencia local frente al Montpellier, Cavani anotó su gol número 157 en la institución, lo que le permitió pasar al sueco en la cima de la tabla de goleadores históricos del club con sede en la capital de Francia.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La respuesta de Luis Suárez a sus críticos tras ser acusado de presentarse en Barcelona con algunos kilos de más

El inesperado escándalo amoroso en el que se vio involucrado Neymar mientras se encuentra aislado en su mansión en Río de Janeiro