Abelardo de la Espriella anunció oficialmente la cúpula militar durante su gobierno: el general Erick Rodríguez es el nuevo comandante de las FF.MM.

Abelardo de la Espriella oficializó la nueva cúpula de las Fuerzas Militares de Colombia en una ceremonia en Barranquilla - crédito Ovidio Gonzále/Presidencia

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, oficializó el jueves 20 de agosto la designación de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares, ratificando un mensaje firme de combate a la criminalidad en todo el territorio nacional.

Durante una ceremonia en el Batallón Paraíso de Barranquilla, el jefe de Estado anunció la conformación del nuevo equipo de mando militar y el regreso al nombre tradicional de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), en reemplazo de la denominación Fuerza Aeroespacial Colombiana.

En su intervención, De la Espriella subrayó que “para ganar esa guerra contra la criminalidad es fundamental rodearse de los mejores soldados”, afirmó, y añadió que “no van a tener dónde esconderse, no van a tener tregua, no vamos a dejar un minuto de perseguirles, vamos a imponer el orden y vamos a recuperar la seguridad desde las regiones hasta los barrios de cada una de las ciudades y pueblos de Colombia”.

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Los nombres de la nueva cúpula

El mayor general Erick Rodríguez Aparicio fue designado como comandante general de las Fuerzas Militares. Su regreso al servicio activo había sido anticipado tras su salida de la institución durante el gobierno de Gustavo Petro, motivada por denuncias sobre la situación de seguridad y la actuación de grupos armados ilegales.

Rodríguez, nacido en Bucaramanga, cuenta con una trayectoria que incluye cargos como subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas, segundo comandante del Ejército y comandante de la Primera División, entre otros. Es profesional en Ciencias Militares y administración de empresas, con estudios avanzados en política, seguridad internacional y defensa.

Como jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, el presidente confirmó al mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez, que ha ocupado posiciones clave como oficial de enlace en la Fuerza Multinacional de Observadores del Sinaí, comandante de la Fuerza de Tarea Dragón en Caldas y director ejecutivo en el Comando Sur de los Estados Unidos. Carrasquilla nació en Medellín e ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en 1990, graduándose en 1992.

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Al frente del Ejército Nacional estará el mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, militar con más de tres décadas de servicio y experiencia en operaciones estratégicas en departamentos como Arauca, Cauca, Putumayo, Caquetá y Tolima. Soto, con formación en ciencias militares, administración y derechos humanos, ha comandado unidades como el Batallón de Infantería N.º 33 “Junín” y la Brigada Móvil N.º 29.

Como segundo comandante del Ejército fue nombrado el brigadier general Rodolfo Morales Franco, que ha dirigido el Batallón de Infantería N.° 9 Batalla de Boyacá, el Batallón de Contraguerrillas N.° 2 Los Guajiros y la Brigada Móvil N.° 12, entre otras unidades.

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Cambios en la Armada y Fuerza Aérea

La Armada Nacional quedará bajo el mando del vicealmirante Javier Jaimes Pinilla, que se convierte en el primer oficial en asumir el comando de la institución tras haber dirigido la Fuerza Naval de la Amazonía. Jaimes Pinilla, oriundo de Barranquilla, ingresó a la Escuela Naval de Cadetes en 1988 y ha liderado operaciones en los ríos del suroriente del país, con una carrera marcada por la cooperación internacional y la seguridad fronteriza.

El mayor general Juan Jaime Martínez Ossa fue anunciado como comandante de la ahora denominada Fuerza Aérea Colombiana. Martínez Ossa, nacido en Medellín en 1971, cuenta con 36 años de servicio, más de 7.000 horas de vuelo y experiencia en el mando de aeronaves de combate y transporte. Entre sus cargos destaca la comandancia del Comando de Apoyo a la Fuerza, del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales, y del Comando Aéreo de Combate No.1.

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El equipo de mando se completa con el mayor general Juan Mosquera Dueñas como segundo comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, el mayor general Rafael Olaya Quintero como segundo comandante de la Armada Nacional y el general Óscar Leonel Murillo como director de la Escuela Superior de Guerra.

“A todos ellos les he dado una instrucción clara, contundente, inequívoca: proteger a los colombianos, defender nuestra soberanía y garantizar la seguridad en cada rincón de la patria”, declaró el presidente durante el acto. El mandatario recalcó que la nueva cúpula tendrá la responsabilidad de liderar unas Fuerzas Militares firmes, profesionales y respetuosas de la ley.

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