Alarma en el City: una estrella del equipo aseguró que podría abandonar el club y plantó un interrogante en el plantel

El Manchester City recibió una dura sanción y tendrá que apelar

Después de que se conociera públicamente la dura sanción que le impuso el organismo que regula el fútbol europeo (UEFA) al Manchester City por incumplir las normas del Fair Play Financiero, fue el atacante belga Kevin De Bruyne el que plantó su postura y sembró un interrogante en el seno del club.

La entidad europea decidió que los “Citizens” no podrán competir a nivel continental las próximas dos temporadas, lo que dejaría al club afuera de la Champions League de la temporada 2020-21 y 2021-22.

En febrero de este año se informó acerca del castigo que recibió el último campeón de la Premier League, el cual significó una de las sanciones más duras que jamás ha impuesto la UEFA.

El jugador expresó su postura ante la sanción de la UEFA

“Un año sin Champions lo aguanto, dos es mucho tiempo”, aseguró el delantero de 28 años en una entrevista con el medio “Het Laatste Nieuws”. Una declaración que podría plantear un interrogante en las arcas del conjunto inglés, ya que otras estrellas podrían pensar igual que él.

“El club nos ha dicho que va a recurrir y están seguros de que han hecho las cosas bien. Si dicen eso, les creo. Ahora hay que esperar y ver qué ocurre. Cuando la decisión sea en firme analizaré la situación”, determinó el futbolista belga, alertando a los máximos directivos.

Al mismo tiempo, De Bruyne habló de su entrenador: “Creo que Pep se quedará hasta el año que viene. Ya veremos si renueva. Pero no seguiré o no en función de su decisión. He trabajado con otros entrenadores y me adaptaré a quien venga después de Guardiola”.

Por aquel entonces, y tras darse a conocer el castigo, el sitio inglés Sky Sports, informó que el ex técnico del Barcelona y del Bayern Múnich había tomado la decisión de continuar al frente del City sin importar las sanciones.

Según la prensa inglesa, Guardiola dio su palabra de que continuará en el club pese a todo

Si se mantiene firme la sanción, el conjunto británico deberá abonar una multa de 30 millones de euros y será vetado de todas las competencias europeas hasta la temporada 2022/23 (hoy está disputando los octavos de final contra el Real Madrid).

En el comunicado difundido por la UEFA, que podrá apelar la institución de Manchester ante el TAS, aseguraban que la institución gestionada por capitales qataríes cometió faltas en las normas financieras y que no colaboró en las investigaciones posteriores, que iniciaron el 7 de marzo de 2019.

"La Cámara de Adjudicaciones, después de considerar todas las pruebas, descubrió que el Manchester City Football Club cometió infracciones graves en la normas del Fair Play Financiero de la UEFA al exagerar sus ingresos de patrocinio y en la información de los balances presentada a la UEFA entre 2012 y 2016. También se encontró que el Club no cooperó en la investigación de este caso por parte de la CFCB ”, describía el comunicado publicado en el sitio web.





MÁS SOBRE ESTE TEMA

Barcelona rematará a la mitad de su equipo con la misión de contratar a Lautaro y Neymar

El ostentoso regalo valuado en 100 mil euros que le dio Cristiano Ronaldo a su madre en su día

Luis Figo explicó su histórica traición: por qué se fue del Barcelona al Real Madrid