Por entonces, Dybala explicó los dolores que afrontó por la enfermedad: “Tenía mucha tos, estaba cansado y por la noche cuando dormía sentía frío. Fue un poco convivir con eso y tratar de no desesperarnos, de estar tranquilos. En estos días no tuvimos síntomas. Digamos que ella (Oriana) se sintió bastante mejor. Yo tuve sensaciones más fuertes. Me cansaba rápido, quería entrenar y me faltaba el aire a los cinco minutos. Ahí notamos que algo no estaba funcionando bien”, explicó en una nota que le dio al canal AFA Play el 31 de marzo.