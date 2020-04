Burgos nació el 2 de mayo de 1986 en Hermosillo, Sonora. Su carrera despuntó cuando la agencia de modelaje y representación artística Wilhelmina Internacional Inc. la contrató. “Se me dio la oportunidad de ir a Estados Unidos y trabajar en eso, y siempre me llamó la atención estar afuera”, dijo para la revista Maxim en 2017.