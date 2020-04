Uno de los primeros en mostrarse en la vereda opuesta a Nole y criticar su postura fue un ex número uno del ranking ATP, el estadounidense Andy Roddick. “Quiero ver lo profunda que es su creencia si se pierde torneos de ‘Grand Slam’ por no vacunarse”, arremetió el ganador del US Open en 2003 y de cinco ATP 1000 (dos veces Miami, dos veces Cincinnati y una Canadá).