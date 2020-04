El pueblo de Santpedor, Barcelona, en donde viven cerca de 7 mil habitantes, seguía siendo hasta este fin de semana el hogar del matrimonio que nunca se separó. Allí fue donde el pequeño Josep empezó a jugar al fútbol y fue el lugar que lo honró con el título de “hijo predilecto”, en 2009. “Santpedor es uno de esos pueblos donde todos se saludan, todos se conocen. Todos los días bajaba por la tarde al campo con balón en mano y me quedaba esperando a que llegara toda la pandilla. Jugábamos hasta tarde, podíamos durar horas, hasta que mi madre me llamaba a comer”, contó el ahora técnico del Manchester City en su libro Otra Manera de Ganar de Guillem Balague: “No había comida familiar que no empezara con un maternal: ‘¡Deja el balón cinco minutos y ven aquí!’”.