Por ahora, el romperedes tiene 31 años y no piensa en el retiro. Sin embargo, seguir amarrado al fútbol no es una de sus metas en su vida después de las canchas. “Hoy, no lo sé. No me cierro puertas, pero tampoco te diré que me encantaría. De momento, nada de ser entrenador y dirigir. No sigo las órdenes que me dan a mí como para imponerlas a alguien. Tampoco me veo de analista”, apuntó.