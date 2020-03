“En San Sebastián llegó la parte más importante de mi vida: mi nueva familia. Venía de tres años de estar en Londres, a la que no pude adaptarme. Me costaba todo. No te sé decir algo específico. Fue un lugar donde no tengo grandes recuerdos. Deseaba irme de ahí y San Sebastián fue mi ciudad de escape. Ahí empecé a disfrutar de nuevo luego de tres años tan malos de vivir en Inglaterra. No sabía nada del País Vasco, pero fue en lo que menos me fijé. Tenía tantas ganas de irme, que escuché una oferta buena para jugar, y con tal de salirme de Inglaterra, fue un ‘¡me encanta, sí voy!’”, apuntó.