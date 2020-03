Según develó Mirror, el mediocampista de 21 años no fue el único profesional que se hizo presente en el juego. A la cita también acudió Declan Rice. Aunque vale aclarar que la situación del hombre del West Ham United no es la misma, ya que al no haber estado en contacto con ninguna persona que contrajo el coronavirus tenía libertad para moverse por fuera de su domicilio.