El Chapa es un confeso hincha de River, mientras que el futbolista es un símbolo e ídolo de Boca. Ante la consulta de Infobae , no dudó en afirmar que su pasión por el elenco millonario no le sería un impedimento para tomar las riendas de la conducción del club de La Ribera. “¡Más vale que agarro! Boca es uno de los más grandes del mundo”. Igualmente, puntualizó que en este momento el Xeneize se encuentra en buenas manos: “Ahora no, está Miguel (Russo). Está muy bien liderado Boca con Miguel, es una persona con sabiduría, experiencia. Y en esos lugares tienen que haber gente con esa condición. La experiencia no es algo que uno compra. Uno no va a la farmacia y pide dos kilos de experiencia. Es como lo que decía antes: el fútbol es muy difícil, hay que tener una espalda ancha, y hoy me parece que Boca está muy bien acompañado. Miguel es una persona de bien, que se ha manejado con una conducta intachable durante toda su vida en el fútbol, y yo le deseo lo mejor. Y Carlitos es amigo, así que él sabe que cuando quiere tomar unos mates me manda un mensaje y nos sentamos para pasar un momento lindo”.