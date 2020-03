Tras la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes en memoria del deportista de Virginia que soñaba con jugar en la NBA. “Estoy devastado”, escribió un ex compañero, mientras que una de sus profesoras tuiteó: “Lloré y me sentí entumecida, no tenía palabras, lloré más y las palabras inundaron mi mente. Podía escuchar la voz de AJ diciendo mi nombre. Vi esa gran sonrisa contagiosa, pensé en lo amable, tonto, divertido y decidido que era. Mis pensamientos están con la familia James. Mi amor es con AJ. Te extraño”.