Anteriormente se le preguntó al originario de Fuentealbilla de 36 años sobre alargar su contrato que expira en enero de 2021 y comentó: “No lo sé porque realmente me encuentro bien, con muchas ganas e ilusión. Este año he disfrutado bastante y creo que va a ser cuestión de ir año a año. Las ganas de ir a entrenar, de jugar y de pasármelo bien, las sigo teniendo, y la motivación sigue estando. Eso es lo más importante. Realmente estoy muy bien donde estamos y con cómo está saliendo todo”. No quedan dudas que Iniesta todavía tiene algunos años de carrera por delante, sobre todo si sigue desempañándose en una liga que no le demande tanta exigencia como lo es la japonesa.