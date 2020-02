Esta nueva ausencia no sólo vuelve a cortar su progresión en el club azulgrana, sino que afecta directamente a sus aspiraciones internacionales, ya que no podrá estar con Francia en la próxima Eurocopa. Campeón del mundo con Francia en 2018, Dembélé no ha vuelto a disputar un partido con su selección desde el 20 de noviembre de 2018 en un amistoso contra Uruguay.