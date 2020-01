El futbolista de París Saint Germain también hizo referencia al proceso que pasó Neymar en los distintos mercados de pases, con las posibilidades que le surgieron de retornar a Barcelona: “Cuando pasan todas esas cosas, se habla mucho, se dicen muchas cosas. Me ha pasado a mí en varias veces donde tuve la posibilidad de irme. A veces uno necesita ser feliz y sabe que donde esta no es feliz, y en el otro lugar sí. O en el otro lugar puede serlo o no, pero son cosas que solamente uno lo sabe y lo vive uno mismo. La verdad que son decisiones que toma uno mismo. Él tenia la intención de salir, cuando vio que no pudo se puso al 100% con el club y creo que desde el día que llegó acá a hoy lo veo mucho más comprometido, trabajando mucho más y me pone contento”.