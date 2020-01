“No vamos a poder bromear en su ceremonia de inducción al Salón de la Fama. No vamos a poder decir ‘yo tengo cinco, tú tienes cuatro (campeonatos)’. No vamos a poder decir que si no nos hubiéramos separado habríamos ganado 10. Esas son las cosas que no puedes recuperar. Lo mismo con la muerte de mi padre, de mi hermana. Eso es todo lo que quiero. poder decirle algo. La última vez que hablé con él, estábamos aquí. Le pedí que metiera 50 (puntos) e hizo 60. Pasó mucho tiempo desde entonces. Esto me cambia, definitivamente”, fueron las primeras palabras que soltó un Shaq notablemente desconsolado por la tragedia.