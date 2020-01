Para concluir, el nuevo entrenador del Barcelona aseguró que, "no he tardado ni cinco minutos en aceptar esta opción. Fue una sorpresa ayer cuando me avisaron. Es verdad que había leído a la prensa y que podía estar ahí pero jamas pensé que el Barcelona se iba a decidir por mí. Realmente no tengo un curriculum extenso ni títulos, pero he demostrado de hace muchos años esta filosofia que me encanta. Lo único que hice fue que el Betis, las Palmas y el Lugo hayan jugado muy bien al fútbol. no se si eso ha sido suficiente para que me den esta oportunidad pero estoy sumamente agradecido.