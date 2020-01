Quien se topó con él tras el accidente fue Toby Price. El australiano dialogó con el sitio español Marca y contó cómo fue el paso a paso desde que vio a su colega tirado en el suelo hasta que se lo llevó el helicóptero. “Estaba en una gran pista rápida a todo gas. La lámpara del GPS se me apagó y vi una moto tendida en la distancia, y nunca es bueno porque era una zona de alta velocidad. Al llegar me encontré a Paulo en el suelo. Primero no sabía muy bien quién era y luego rápidamente me di cuenta de que era él. Inmediatamente vi que era algo bastante serio".