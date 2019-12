“La modificación de los estatutos persigue enredar para alejar del club a los socios. No entiendo por qué hay que tener más de veinte años de socio para ser presidente porque en ningún club del mundo existe una exclusión semejante. Excluye así a 90.000 socios. No hay ningún motivo para poner este requisito, salvo que Florentino quiera eliminar competidores en las próximas elecciones. No me imagino quién podrá hacerle oposición, pero la poca que puede cumplir con las condiciones ya impuestas, estará muerta. Yo, que he sido presidente y además, ratificado por la asamblea, no podría volver a ser presidente ni ahora ni dentro de cuatro años porque en 2017 me faltará un mes para los veinte años como socio. Si cualquier ciudadano español mayor de edad puede ser presidente de todos los españoles, ¿por qué el Real Madrid impone esta exclusión?”, se preguntaba ya en ese entonces Boluda, muy distanciado de Pérez a tres años de entregarle el mandato.