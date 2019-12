El exigente formato de Guardiola no contemplaba jugadores temerosos y el mejor ejemplo ocurrió antes de la final de la Copa del Rey contra el Athletic Bilbao, la primera de las seis coronas: "Lo que más recuerdo de ese partido fue cómo sacamos el balón de atrás. El equipo de Caparrós nos vino a buscar muy arriba y Guardiola nos puso a nosotros pegados casi a la línea de fondo para atraerlos y que viniesen, para que de esa forma dejasen más espacios en su zona defensiva. Salió bien aunque arriesgamos bastante. Pero Pep ya nos había avisado: él quería jugar así y si veía a uno que no se atrevía a jugar así lo quitaba del once y ponía a otro en su lugar. Lo tenía claro y nosotros también entendimos su mensaje”.