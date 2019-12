La salida de Alan Pulido de las Chivas del Guadalajara estuvo marcada por la polémica y la sorpresa. Si bien el conjunto rojiblanco no tuvo la mejor temporada, el delantero fue el futbolista mexicano que más goles anotó durante el torneo. No obstante, eso no pareció importar para la directiva del equipo, pues fue vendido al Sporting Kansas City, de la MLS, bajo ciertas circunstancias que no le parecieron las idóneas.