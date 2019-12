Pese a la sanción, Rusia ratificó que acogerá la Eurocopa 2020 y la final de la Champions League en 2021.

“Esa decisión no afecta de ninguna manera a la celebración de los partidos de la Eurocopa 2020 y a la final de la Liga de Campeones. La decisión de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) no anula la decisión de la UEFA. No hay motivos para ello”, dijo Koloskov, antiguo vicepresidente de la FIFA, a la agencia Interfax.