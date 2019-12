“Yo sé que es lo que es tener necesidad”, dice a Infobae René Alvarado, campeón desde el 23 de noviembre pasado de las 130 libras en la Asociación Mundial de Boxeo. “Sé lo que es no tener casa o que falte el plato de comida", agrega en alusión a la clásica historia de los campeones que “venimos desde muy abajo”, que llegan a la opulencia y despilfarran el dinero, caen en vicios y al final, regresan a la pobreza de la que salieron. “No quiero que esa historia se repita conmigo. No es una, son montones de historias así. Algún día ya no voy poder boxear. Cuando ya no dependa del boxeo quiero poder tener un negocio”.