“Igualito, enfocado, ta, ta, ta. Siempre lo he dicho, no hay ni una sola manera de que te gane. Por tu estilo no hay manera de que te gane. Tú eres muy listo, desde la primera pelea, desde que ibas a pelear con él, le dije a él, este cabrón le va a ganar… ya viste”, le dijo Canelo a Andy, frente a frente y dándole la confianza.