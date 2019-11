“Sé que Michael ha sido golpeado fuertemente, pero desafortunadamente no sé qué progreso está haciendo”, admitió, ya que él no es considerado parte del círculo íntimo y no ha podido visitar a su ex cliente. Por ese motivo, para The Michael Schumacher Tale, criticó a su esposa: “Me gustaría saber cómo está y darle la mano o acariciar su rostro. Pero desafortunadamente, esto es rechazado por Corinna. Probablemente tenga miedo de que vea lo que está sucediendo y haga pública la verdad".