La velocidad estuvo ligada a él incluso antes de nacer el 7 de enero de 1985. Sus padres lo llamaron Lewis en homenaje al atleta estadounidense Carl Lewis. Pero a sus dos años se terminó el matrimonio entre Anthony (cuyos padres llegaron al Reino Unido en los años cincuenta desde la isla caribeña de Granada) y Carmen Larbalestier. Fue en aquella niñez donde también admitió haber sufrido bullying. “En la escuela me molestaban y me hacían bullying. Los chicos jóvenes son como una flor que florece: si los mantienes en la sombra, no crecerán tanto como un niño que no sufra bullying”, reveló en una entrevista en 2017 al medio inglés Daily Mail. “Por eso con seis años fui a clases de karate para defenderme. No sé de dónde lo he sacado, quizá de ver a Bruce Lee. Estuvo genial, pero hasta los 13, 14 o 15 años no tuve la confianza necesaria para defenderme, y eso que ya era un cinturón negro”, recordó.