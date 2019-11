Una de los hechos que lo marcó fue la muerte de Niki Lauda, quien se desempeñaba como director de la escudería Mercedes y siempre estaba cerca del campeón: “Diría que no pensé que perder a Niki me iba a golpear tan fuerte como lo hizo. Fue realmente molesto y lo extraño muchísimo. No me di cuenta de cuánto lo quería”.