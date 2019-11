Fueron 40 minutos atípicos, con situaciones no previstas y un número de errores no esperados por ambos lados. El arranque fue con dos acciones fuera de contexto para Inglaterra. En la primera y en sólo 45 segundos cometieron el primer error. El segunda línea Courtney Lawes no salió de la zona de tackle y fue sancionado con el primer penal del partido, que Pollard falló desviando el remate. Y en la segunda, el pilar Sinckler quedó knock-out luego de chocar con un compañero y debió dejar la cancha prematuramente reemplazado por Dane Cole.