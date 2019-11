Gales fue por el descuento y consiguió un penal, pero fue por más y lo jugó al line para tratar de descontar. De ese line y maul Josh Adams estuvo muy cerca, pero el peligro continuó y con paciencia, y luego de más de diez fases, apareció su fullback Hallam Amos para lograr el descuento. Rhys Patchell sin problemas sumó la conversión y dejó las cosas 14 a 7, en 20 minutos. Los de Gatland parecía que le empezaban a encontrar la vuelta al partido, Coles salió lesionado en los All Blacks, y a los 26 una nueva infracción hizo que Patchell de penal acercara a los de rojo (14-10). Pero los All Blacks no querían ninguna sorpresa y a los 32 minutos Ben Smith tras una gran jugada giró y apoyó casi de espaldas en el ingoal galés, para conseguir su 38vo. try en el seleccionado, y de esa forma volver a sacar diferencias. Mo'unga no falló y las cosas quedaron 21 a 10 para Nueva Zelanda.