“Mi mayor desafío ha sido colocarme entre las 30 mejores del mundo. Al ser de un país donde el tenis de mesa no es un deporte tradicional, se convierte en un gran desafío lograr un buen ranking y mantenerlo. Si quieres lograr un objetivo, tienes que trabajar para lograrlo. No va a suceder por sí solo. No puedes dejarlo a la suerte. Tienes que trabajar, luchar y confiar en ti mismo, pase lo que pase", le dijo la joven estrella boricua a la revista Teen Vogue.