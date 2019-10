“Llegué a la final en un torneo y me enfrenté a Koubek, que es austríaco como yo. El psicólogo me dijo que no importaba si ganaba o perdía, solo que no dijera nada. Perdiendo 3-2 en el primer set me puse a llorar porque estaba destrozado por dentro. Aguanté y no me retiré. Cuando estaba 3-1 abajo en el segundo set, Koubek me dijo que me iba a comer, que iba a morderme. Le quebré de vuelta y no le dije nada, sólo que le duró muy poco el break. No sé qué le pasó, pasó cerca mío y se volvió loco. Empezó a estrangularme y me dijo que no debía decirle que era un maricón. Yo no le dije nada. El supervisor estaba delante y confirmó que no le dije nada, pero me expulsó porque era yo”.