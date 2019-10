El dueño, que ha sido en dos ocasiones diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), responsabilizó también a la Femexfut de la situacion. “Todo lo que está pasando fue ocasionado por la misma Liga, por la misma Federación. No tiene por qué haber adeudos anteriores (de otros dueños del club), me desequilibró, es un tema que se generó por pagar deudas que no me correspondían”, añadió.