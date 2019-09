“Fue un día un poco complicado con lo que me pasó. Saliendo de una curva en un descenso, mi tubular se sale de la rueda. Es un percance que le puede pasar al cualquiera. El lote se cortó, se me daña la bicicleta, espero el coche neutral. Este no llega y esperé a la caravana. Me tocó esperar el coche de la Federación, estaba atrás por sorteo (se decide el día anterior en el congreso técnico). No se pudo hacer nada para soluciona el averío antes. La adrenalina estaba al máximo, traté de dar todo de mí para descontar al lote principal. El esfuerzo que hice fue duro, traté de hacer lo mejor para representar al país”, contó en un video que publicó más tarde.