"Eligió honrar a Ruth Bader Ginsburg y Eva Perón", anunció la cuenta oficial del equipo junto con un video de Taurasi mostrando su flamante indumentaria. "No me quedo con muchas zapatillas pero me voy a quedar con estas. Doy la mayoría pero tengo el presentimiento que estas van a quedarse", reconoció la escolta de 37 años que es hija de la argentina Liliana y de Mario, un italiano que desde niño se instaló en Argentina. Su hermana mayor, Jessica, nació en Rosario pero Diana es originaria de California, a donde su familia decidió emigrar tiempo antes de su llegada al mundo.