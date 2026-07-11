El republicano Carlos Giménez endureció su discurso contra quienes impidan la transición al Gobierno De la Espriella: “Severas consecuencias”

Carlos Giménez endureció su discurso contra quienes obstaculicen la transición al gobierno electo de Abelardo de la Espriella - crédito Nathan Howard

El senador republicano estadounidense Carlos Antonio Giménez reaccionó a la carta conjunta de los países pertenecientes al Escudo de las Américas sobre la elección presidencial de 2026 en Colombia y respaldó el llamado a respetar los resultados oficiales y garantizar una transición institucional sin sobresaltos.

En una publicación en su perfil de X, el legislador norteamericano indicó que el pronunciamiento es una señal de presión regional para garantizar el curso del proceso democrático en Colombia que, según la carta de los firmantes, derivó en “resultados proclamados oficialmente por las autoridades electorales competentes”.

Esta fue la dura advertencia que dejó el congresista de Estados Unidos contra quienes intentan desconocer los resultados electorales en Colombia - crédito @RepCarlos/X

“Estados Unidos ha liderado a 13 países de la región para exigir una transición ordenada, pacífica y democrática en Colombia”, escribió Giménez, al referirse a la misiva suscrita por los miembros de la alianza.

PUBLICIDAD

Sin embargo, pese a que la carta contiene un llamado al apego “estricto” a las leyes colombianas para garantizar “una transición pacífica, ordenada y transparente, de conformidad con los más altos estándares del Estado de derecho”, el senador también elevó el tono del mensaje y afirmó que quienes obstaculicen ese tránsito de gobierno podrían enfrentar medidas desde Washington.

“Todo aquel que impida la transición enfrentará las más severas consecuencias por parte de Estados Unidos”, agregó el congresista, que acompañó su publicación con la etiqueta #SOSColombia.

Qué pidieron los países pertenecientes al Escudo de las Américas

Los Gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago difundieron una declaración conjunta en la que expresaron “profunda preocupación” por los pronunciamientos y acciones recientes del presidente Gustavo Petro que, según advirtieron, buscan poner en duda “sin sustento” la integridad del proceso electoral en Colombia y alteran el curso normal de la transición institucional.

PUBLICIDAD

Este fue el cierre del comunicado del Escudo de las Américas - crédito Departamento de Estado de Estados Unidos

En el documento, los países firmantes insistieron en que, en toda democracia constitucional, la legitimidad del poder público se sostiene exclusivamente en la voluntad soberana de los ciudadanos, expresada en las urnas y formalizada por las autoridades electorales competentes.

En esa línea, señalaron que desconocer los resultados proclamados oficialmente representa un “grave desprecio” por la voluntad popular y por los principios que sustentan el Estado de Derecho.

La declaración rechazó cualquier acción, declaración o decisión que pretenda deslegitimar el mandato conferido por los votantes, desacreditar sin fundamentos a las autoridades electorales o entorpecer la transición institucional, conocida en Colombia como el proceso de empalme.

PUBLICIDAD

El respaldo férreo de Carlos Giménez a Abelardo de la Espriella

El congresista republicano reiteró el jueves 9 de julio de 2026 su respaldo al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y exigió que el Gobierno saliente garantice una transición “pacífica” tras la controversia desatada por los señalamientos sobre la legitimidad del resultado electoral.

Desde Washington, Giménez —representante por La Florida y cercano a figuras del Partido Republicano como el secretario de Estado Marco Rubio— publicó un mensaje en X en el que fijó una postura dura frente a cualquier intento de frenar el traspaso de mando.

Con este mensaje, el representante republicano Carlos Giménez salió en respaldo del presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @RepCarlos/X

“Desde el Congreso de Estados Unidos, brindamos nuestro total respaldo al presidente electo Abelardo de la Espriella de Colombia y exigimos una transición pacífica por parte del gobierno de turno. No vamos a tolerar ningún impedimento que imponga Gustavo Petro”, escribió.

PUBLICIDAD

En su mensaje, el congresista también citó una publicación previa de De la Espriella, en la que el presidente electo advirtió que responderá con firmeza a quienes, a su juicio, intenten desconocer el resultado.

El mensaje reflejó la presión política internacional, especialmente desde Estados Unidos, sobre el turbulento proceso de empalme entre el Gobierno Petro y el gabinete de Abelardo de la Espriella, a menos de un mes del relevo en la Casa de Nariño.