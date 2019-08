Y además, Kobe rememoró una discusión durante un partido en Pheonix. "Él solía decir 'Kobe no me pasa el balón' y la prensa hablaba sobre eso. Y yo pensaba 'Si estuvieras en forma…'. En un partido de nuestro primer año, en un tiempo muerto, Shaq me dijo 'Hey, estoy libre'. Volvimos al juego y pasó lo mismo, me dijo 'Estoy abierto'. Y luego me dijo '¿Vas a pasarme el balón o no?'. A lo que respondí: 'Vete al demonio, puedes tomar el rebote si fallo mi tiro'", relató la 'Mamba Negra'.