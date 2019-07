Finalmente comentó que no sabe como reconstruir su vida, pero que está segura de que lo hará: "No es la primera vez que me destruyen el machismo y la injusticia. Esta vez tuvo un impacto mayor, pero tengo fe y espero que esta tormenta pase. (…) Antes que nada quiero sentirme viva de nuevo, encontrarme de nuevo porque en todo este fuego cruzado me perdí. Me fortalezco día tras día por mi hijo, porque sé que él me necesita y debo criarlo para que no sea en el futuro un hombre machista y violento, ya que lamentablemente no tiene en Brasil una buena referencia".