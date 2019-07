Lainez, en cambio, no tuvo una noche sencilla aquel día. El juvenil mexicano se notó poco seguro con la pelota en los pies, en parte por la presión que existe sobre él al no contar con la plena confianza de su director técnico, en parte también porque la afición queretana no lo arropó de la misma manera que a su compatriota y compañero de equipo.