El principal problema para que Tiago regrese a Querétaro es el sueldo estipulado en el contrato que firmó, pues las finanzas no son las mejores al interior del club y el gasto no representaría un beneficio. Por esta razón no es descabellada la posibilidad de que Volpi llegue al América, un club con solvencia económica y capaz de adquirirlo.