Bueno era todo lo contrario que Griezmann, experimentado y de fuerte carácter, y terminó siendo su guía, ejerció sobre él una gran influencia y desarrollaron una larga amistad que llega hasta hoy. "El presidente del club decía que necesitaba un hombre que me revolucione el vestuario, guapo" y Lasarte me eligió aunque él era de Nacional y yo, de Peñarol, pero me fui unos días a Artigas, se armó un quilombo y caí en cana y eso salió en los diarios españoles. Pensé que se caía todo, pero eso le gustó tanto al presidente que al otro día viajé para fichar por la Real. Después el presidente se portó bien, fuimos campeones de Segunda. El día que ascendimos íbamos en el micro y no había música, nada. Todos callados. Me miró Lasarte y me levanté y pregunté qué pasaba, si tenían miedo. Les dije que no se preocuparan, que ganaríamos, que acá estaba yo para salvarlos. Veníamos de una mala racha, pero metí tres goles. El primero, un centro de Griezmann de tiro libre, gol de cabeza. El segundo, otra jugada de Antoine, y en el tercero, la empujé después de un rebote", rememora Bueno.