A partir de la noticia, el mundo del box se mostró conmovido. Evander Holyfield, con quien compartieron equipo Olímpico en Los Angeles se mostró conmovido en las redes sociales: "Estoy muy triste al leer que mi buen amigo Pernell murió prematuramente anoche". "Me siento realmente perdido al escuchar que Sweeat Pea ya no está con nosotros", se sumó Mike Tyson. Y Oscar De La Hoya, el hombre que le quitó su invicto, sintetizó el tamaño de su figura: "Fue el mejor luchador con el que he peleado".