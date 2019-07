El portero suplente del América, Óscar Jiménez, protagonizó una particular jugada en el amistoso de pretemporada que fue goleada 3-0 de los Pumas contra su equipo, cuando, con el partido 0-0 y tras un centro que no era peligroso, el guardameta no pudo reaccionar y acabó mandando el esférico al fondo de su arco.