Martha Peralta rechazó que Estados Unidos revocara su visado norteamericano y anunció acciones: “¿Cuáles fueron los argumentos?”

La senadora Martha Peralta denunció que la desición del Departamento de Estados Unidos lo conoció por medio de los medios de comunicación - crédito @marthaperaltae/X

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Martha Isabel Peralta, senadora de la República por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), se pronunció en un video difundido en sus redes sociales tras conocerse que el Departamento de Estado de los Estados Unidos decidió revocarle la visa de ingreso a ese país. La medida administrativa también afectó al empresario barranquillero Euclides Torres Romero y a los núcleos familiares de ambos.

La congresista guajira afirmó que se enteró de la sanción diplomática por medio de publicaciones en medios de comunicación e informó que acudirá a los canales institucionales correspondientes para solicitar una explicación formal sobre los fundamentos expuestos por el gobierno estadounidense para cancelar su visado de entrada.

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“He conocido por parte de los medios de comunicación y las redes sociales que mi visa ha sido revocada por parte del gobierno de los Estados Unidos. Iniciaré las acciones institucionales y administrativas pertinentes ante la Cancillería, ante la Embajada y ante el mismo gobierno de Estados Unidos, que se me informe de manera formal cuáles fueron los argumentos para dicha decisión”, explicó la senadora Peralta en el mencionado video.

Martha Peralta aseguró que desconoce los argumentos que llevaron al Gobierno estadounidense a revocar su visa - crédito Martha Peralta/Facebook

En su mensaje, la lideresa cercana al proyecto político del expresidente Gustavo Petro vinculó la determinación de la diplomacia norteamericana a una supuesta campaña de desprestigio e intensidad mediática en su contra, la cual atribuyó a su posición ideológica dentro del Congreso y a su rol como una de las coordinadoras del Pacto Histórico en la región Caribe.

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“Esto no es aislado de toda la persecución mediática, judicial, en redes sociales, de bodegas, que hemos tenido que soportar por pensar distinto y estar ocupando un lugar en la política. De todas maneras, quiero decirles a ustedes que mi compromiso es con Colombia, es con La Guajira, es con las comunidades que represento y sobre eso no va a haber ninguna interrupción”, dijo Peralta.

Y añadió al final de su video lo siguiente: “Vamos a seguir trabajando y eso sí, vamos a seguir también defendiendo nuestro buen nombre”. Mismo mensaje que dejó en claro en su publicación en la red social X.

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Martha Peralta pidió una explicación formal sobre la decisión del Gobierno estadounidense - crédito @marthaperaltae/X

Martha Peralta enfrenta una investigación en la Corte Suprema en medio de la revocación de su visa

La medida dada a conocer por el Departamento de Estado de Estados Unidos se centra en la estrategia de seguridad hemisférica denominada Escudo de las Américas. A través de un comunicado oficial firmado por el portavoz Thomas “Tommy” Piggot, Washington confirmó la cancelación de las autorizaciones de visado para la senadora y para el empresario Euclides Torres, aplicando el principio de restricción a personas vinculadas a investigaciones sobre corrupción pública, falta de transparencia e irregularidades financieras en América Latina.

El pronunciamiento de las autoridades norteamericanas se produce en momentos en que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia adelanta un proceso penal formal contra la senadora Peralta por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.

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El alto tribunal indaga la presunta participación de la parlamentaria en el direccionamiento de contratos de alquiler de maquinaria amarilla dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en el departamento de La Guajira a cambio de apoyos legislativos.

El rol atribuido a la congresista surge de las declaraciones e interrogatorios rendidos por los exdirectivos de la entidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla. De acuerdo con los testimonios trasladados por la Fiscalía General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia, la legisladora habría tenido una presunta injerencia e intermediación en el direccionamiento de contratos de emergencia para el departamento de La Guajira.

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La revocatoria de su visa llega mientras Martha Peralta enfrenta una investigación en la Corte Suprema por el caso de corrupción de la Ungrd - credito Ovidio González/Presidencia

Uno de los contratos mencionados corresponde a una licitación para el alquiler de maquinaria amarilla, cuyo valor aproximado fue de $2.170 millones. Los señalamientos hacen parte de las actuaciones que actualmente son objeto de revisión por parte del alto tribunal.

Las indagaciones señalan además que la senadora habría participado en reuniones privadas junto a directivos de la Ungrd y empresarios interesados en proveer servicios a la institución. La hipótesis que analiza la justicia busca determinar si la asignación de convenios o cupos burocráticos en la entidad pública fue utilizada como mecanismo para asegurar respaldos políticos y votos a favor de los proyectos de ley del Gobierno nacional —en ese momento en cabeza de Gustavo Petro— en el Congreso.

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Ante la gravedad de los señalamientos, la Corte Suprema de Justicia vinculó formalmente a la senadora Peralta, abriendo la investigación en su contra. De igual manera, las autoridades judiciales ordenaron inspecciones sobre sus ingresos y patrimonio con el fin de verificar la existencia de probables incrementos financieros no justificados.